Giroud, ore decisive: se arriva l’accordo, arriva la rescissione

Redazione Il Milanista

Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Milan e Chelsea sarebbero molto vicine a trovare un'intesa definitiva sul contratto di Olivier Giroud. Il calciatore ha la volontà di venire a giocare nel Belpaese. Non a caso d'altronde, seppur Nazionale francese, il calciatore è di origine italiana attraverso entrambe le sue nonne. Attaccante completo, mancino naturale, forte fisicamente e nel gioco aereo. In grado di fare reparto da solo, predilige difendere palla con il fisico per favorire gli inserimenti dei compagni.

LE UTLIME SULLA TRATTATIVA - La trattativa per portarlo al Milan è entrata nella sua fase finale. La differenza tra domanda e offerta è ormai minima (si balla tra i i 3,5 milioni netti a stagione e i 4) e "in soccorso" del Milan ci sarà il Decreto Crescita che permetterà al Diavolo di risparmiare il 50% sulle tasse. Se questa piccola apertura sull'ingaggio si chiuderà presto, il francese procederà a liberarsi a zero dai Blues campioni d'Europa. Giroud è il giocatore giusto per Pioli e il suo 4-2-3-1, il vice Ibra ideale per caratteristiche ed esperienza. E in rossonero avrebbe certamente maggiori chance di giocare. Nel contratto propostogli dalla dirigenza rossonera è stato però specificato il fatto che non si tratterà di una titolarità fissa, ma di una alternanza con Zlatan Ibrahimovic.

LE PAROLE DI CARLO PELLEGATTI - Carlo Pellegatti, dal suo canale Youtube, ha fatto il punto della situazione sul mercato dei rossoneri. Ecco le sue parole a riguardo: “Le notizie su Zlatan Ibrahimovic sono abbastanza preoccupanti dato che c’è l’ipotesi dell’operazione al ginocchio per il problema alla cartilagine. Questo sarebbe un gravissimo problema per il Milan, non solo in campo, ma anche per quel che riguarda le strategie di mercato, che sarebbero da cambiare totalmente. Un conto è avere Olivier Giroud co-titolare insieme a Ibra, e un conto è avere il solo Giroud, che per me alla fine arriverà. Affidarsi solo al francese sarebbe difficile e imprevedibile. Bisognerebbe in quel caso andare a prendere un altro attaccante. Il fulcro del mercato attualmente è il centravanti.