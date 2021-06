Fissato l’incontro tra Giroud e il Chelsea, il Milan attende

Uscita la Francia da Euro2020, Giroud e il Chelsea hanno fissato l'incontro per liberare l'attaccante a parametro zero. Il Milan attende

Redazione Il Milanista

L'intesa con Olivier Giroud è ormai stata trovata. Definiti anche gli ultimi dettagli del biennale (più opzione per il terzo) da 3,5 milioni di euro netti a stagione. I dirigenti di via Aldo Rossi hanno però ribadito ancora una volta agli agenti del francese che l'affare potrà andare poi in porto solo ad una condizione: il francese dovrà liberarsi gratis dal Chelsea. Il prolungamento unilaterale del 30 aprile scorso è stato fatto solo per evitare che il giocatore potesse trasferirsi gratis in qualche altra squadra di Premier League. Dunque il club londinese non dovrebbe avere problemi a liberarlo a zero per andare in Serie A.

Le ultime notizie su Giroud e il Chelsea

C'era anche la questione legata all'Europeo, il rischio di saltare la preparazione con il Milan e il ritiro precampionato, ma non sarà così. Questo perché la Francia è stata eliminata ai rigori dalla Svizzera ad Euro2020. In settimana, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il giocatore francese in settimana incontrerà il Chelsea per liberarsi a parametro zero dal club inglese. Maldini e Massara dal canto loro però hanno fretta, vista la situazione legata ad Ibrahimovic attualmente fermo per l'operazione al ginocchio. Condizione imprescindibile è proprio quella di non pagare il cartellino della punta, se così non dovesse essere, o se la trattativa dovesse andare per lunghe, allora i rossoneri cambieranno obiettivo.

L'alternativa al francese è una vecchia conoscenza dei rossoneri

Nonostante questo, però, Maldini e Massara restano ottimisti. Anche se la punta non si è ancora liberata dal Chelsea. Ma se l'operazione dovesse saltare il Diavolo avrebbe anche individuato il possibile sostituto, l'alternativa. Si tratta di Luka Jovic, sempre secondo la stessa fonte. Un nome a lungo inseguito dai rossoneri in passato, ma mai arrivato a Milanello. E' fuori dai progetti di Carlo Ancelotti, tornerà a Madrid dopo il prestito in Germania, all'’Eintracht Francoforte.