News Milan – Di Marzio svela tutto: “Subito il rilancio, novità sul centravanti”

L'attesa cresce. I tifosi del Milan si aspettano che la società batta un colpo di livello nelle prossime ore. Troppi i nomi usciti sui media e pochi quelli con cui si è arrivati a dama. Anzi, l'acquisto di Maignan, unico profilo nuovo della rosa fino ad ora, è stato preso in tempi brevissimi. Senza che il suo nome diventasse una lunga telenovela. Si può essere ottimisti sul futuro del mercato del Diavolo? Valutate voi stessi in base alle ultime novità di queste ore, parte la consueta raffica giornaliera degli aggiornamenti targati Di Marzio, ma non solo<<<