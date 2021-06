Mercato Milan – Pedullà non ha dubbi: “E’ l’estate giusta per il colpaccio”

Ci siamo! Ancora poche ore ed il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti. Sono in tanti a chiedersi se arriveranno colpi ad effetto, calciatori che possano emozionare ed esaltare i tifosi. La crisi finanziaria dovuta al Covid ha ridimensionato la potenza economica di tutti i club del mondo, abbassando però anche i prezzi dei top player e non solo. Il Milan non può presentarsi al raduno dell'8 luglio col solo Maignan e col riscatto di Tomori. I prossimi 8 giorni saranno importanti per provare a chiudere qualche operazione in entrata. Alfredo Pedullà ci svela quale sarebbe il prossimo ambizioso obiettivo del club meneghino<<<