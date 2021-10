Milan, Brahim Diaz: “Squadra più forte dell’anno scorso. Sono Felice”

Brahim Diaz si racconta ai microfoni di Milan Tv. Il calciatore spagnolo parla di sé e della sua squadra e dei loro obiettivi

Il giocatore classe '99 ha voluto parlare delle sue prestazioni finora e di come queste lo stiano sempre di più motivando. Queste le sue parole:"Sono soddisfatto, ho fatto gol, assist, ma quello che conta di più per me è fare tutto questo per la squadra, aiutare la squadra perché arrivino i tre punti. Sono soddisfatto anche per me, ma soprattutto per la squadra".