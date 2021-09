Milan-Venezia: i numeri della vittoria di ieri sera

Il sito del Milan, acmilan.com, ha pubblicato tutti i numeri della partita vinta ieri sera contro il Venezia di Zanetti

Ieri sera il Milan ha battuto il Venezia di Paolo Zanetti. Una vittoria, per 2 a 0, sofferta per i tanti meriti della formazione della Laguna e arrivata grazie ai cambi di Mister Stefano Pioli. I tre punti conquistati ieri sera a San Siro permettono al Milan di essere, al momento, primi in classifica. In attesa naturalmente di Sampdoria vs Napoli, che in caso di vittoria degli azzurri potrebbe portargli al primo posto.