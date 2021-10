Milan, Di Marzio: “Faivre pronto a dire sì già a gennaio”

Il Milan è sempre su Faivre, a gennaio potrebbe partire un nuovo assalto. Ecco le ultime notizie riportate da Gianluca Di Marzio

Il Milan pensa già a gennaio, non un'indiscrezione ma un dato di fatto. Sì perché il club meneghino è sempre alle prese con la grana del rinnovo contrattuale di Franck Kessie e la possibilità di veder partire il mediano in estate, a parametro zero. Il club rossonero ha fatto la sua offerta, vorrebbe trattenere in rosa l'ivoriano per i prossimi 5 anni, la durata del nuovo accordo proposto, ma per il momento la differenza tra domanda e offerta sembra essere incolmabile e per questo il Diavolo ha iniziato a guardarsi intorno di nuovo, alla ricerca di occasioni.