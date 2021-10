Calciomercato Milan – Altro che Isco, a gennaio può avverarsi un sogno

Ancora poche ore ci separano dalla discesa in campo dei ragazzi di Pioli in quel di Bologna.

Abbiamo ricordato i vari infortuni ai quali dovrà far fronte Pioli, non ultimi i forfait di Kessie per influenza e di Rebic (dolore alla caviglia che persiste). Ma quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare e così il Diavolo è pronto per espugnare lo stadio dell'ex rossonero Mihajlovic. Come sempre vi aggiorniamo nella nostra raffica sulle ultime novità da Milanello e sulle nuove indiscrezioni di mercato. Buona lettura<<<