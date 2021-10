Verso Bologna-Milan, tutte le curiosità sul prossimo match di campionato

Il Milan si prepara ad affrontare il Bologna, in trasferta, ecco tutte le curiosità sulla partita dello stadio Dall'Ara

Redazione Il Milanista

Si avvicina il prossimo match di Campionato per il Milan, dopo la sconfitta di Champions League con il Porto. I rossoneri andranno a giocare al Dall'Ara, a Bologna, contro la squadra di Sinisa Mihajlovic. Il Diavolo è alla ricerca di punti importanti per continuare la corsa in campionato, e approfittare magari dei possibili passi falsi delle concorrenti impegnati in due big match: Roma-Napoli e Inter-Juventus. Sarà necessario mettere in campo una grande prestazione per tornare a casa con i tre punti e proseguire con l'ottimo ruolino di marcia mantenuto finora in campionato. in attesa del fischio d'inizio della 9a giornata, ecco alcune curiosità e statistiche sulla partita delle 20.45.

Tutte le curiosità su Bologna Milan

Tratto dal sito ufficiale del club rossonero:

Sono 73 i precedenti tra Bologna e Milan allo stadio Dall'Ara in Serie A: leggermente avanti i rossoneri con 27 vittorie a 25 (21N).

I rossoneri hanno vinto le ultime cinque sfide di campionato contro il Bologna con un punteggio complessivo di 14-5.

22 punti in otto giornate di campionato rappresentano un record nell’era dei tre punti a vittoria per il Milan, che ha vinto otto delle prime nove stagionali in Serie A solamente nel 1954/55, stagione terminata al primo posto.

In trasferta nel 2021 il Milan ha ottenuto 13 vittorie, un pareggio e due sconfitte in Serie A: i rossoneri hanno ottenuto più successi esterni in un singolo anno solare solamente nel 1964 (14 in quel caso).

I rossoneri sono una delle sole tre squadre a non aver ancora perso alcun punto da situazione di vantaggio in questa Serie A (sette successi su sette), insieme a Napoli e Venezia.

Zlatan Ibrahimović ha segnato cinque gol contro il Bologna con la maglia del Milan in Serie A: in rossonero, nel massimo campionato, ha fatto meglio solamente contro Cagliari, Inter e Roma (sei); contando anche gli assist ha partecipato a sette reti in sei sfide contro i rossoblù con la sua attuale squadra.

Fikayo Tomori ha fatto il suo esordio nella massima serie contro il Bologna, proprio al Dall'Ara nel gennaio 2021, match terminato come giocatore del Milan con più palloni giocati (81), respinte difensive (quattro) e palloni intercettati (tre).

I primi gol in Serie A realizzati sia da Alexis Saelemaekers che da Ismaël Bennacer sono arrivati proprio contro il Bologna nel luglio 2020.

Stefano Pioli ha allenato il Bologna in 89 gare di Serie A, in cui ha conquistato 27 vittorie, 28 pareggi e 34 sconfitte; quella rossoblù è la squadra con cui l'attuale tecnico rossonero conta più panchine nella massima serie. Questa, poi, sarà la 100ª partita da allenatore del Milan in tutte le competizioni per Stefano Pioli, che finora ha registrato 55 vittorie, 25 pareggi e 19 sconfitte.

Sinisa Mihajlović ha allenato il Milan per 32 partite di Serie A tra il 2015 e il 2016; quella rossonera è la squadra con cui ha registrato la più alta percentuale di successi da allenatore nella competizione (40.6%).