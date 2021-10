Le ultime verso Bologna: sarà la prima per Mirante, in difesa spazio a…

Le ultime in vista della sfida di questa sera fra il Milan di Stefano Piolli ed il Bologna dell'ex Sinisa MIhajlovic.

In vista del match di questa sera contro il Bologna, Stefano Pioli sembra intenzionato a fare qualche cambio nella formazione rispetto alla trasferta di Champions League contro il Porto. Tanti i ballottaggi: proviamo ad elencarli per poi fare chiarezza. Si parte dalla difesa dove a giocarsi un posto sono Fikayo Tomori e AlessioRomagnoli in ballottaggio per una maglia da titolare al fianco di SimonKjaer. In mezzo al campo ci sarà spazio sicuramente per FranckKessie che tornerà a disposizione dopo aver saltato la sfida di Champions League in casa del Porto per squalifica. Al suo fianco uno tra IsmaelBennacer e SandroTonali.