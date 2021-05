Tuttosport prima pagina: Toro-Milan ‘Notte da Diavoli’

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo torinese che fa il punto sulla sfida di questa tra Torino e Milan

Redazione Il Milanista

MILANO - 'Notte da Diavoli'. Titola così Tuttosport in edicola questa mattina. Il riferimento è alla partita che si giocherà questa sera tra Torino e Milan e aggiunge, sotto al titolo di apertura, 'Testacoda da brividi, e in ballo salvezza e Champions. Nicola: 'Servono punti contro chiunque. Pioli (senza Ibra): 'Come con la Juve'. Il quotidiano torinese quindi dedica la parte alta della sua prima pagina alla sfida tra le due squadre, non ci sarà Ibrahimovic, già scritto, ma nonostante questo la foto dello svedese è in taglio alto, insieme a quella di Belotti.

Il punto sulla corsa Champions

Stefano Pioli intanto riflette sulla formazione per affrontare gli uomini di Nicola. Serve una nuova vittoria, soprattutto dopo l'ennesima vittoria dilagante del Napoli, ieri sera. Un 5-1 che permette alla squadra di Rino Gattuso di continuare la sua corsa verso un posto in Champions League. Posto a dire il vero che sembra essere stato 'prenotato' dagli azzurri, viste le ultime prestazioni estremamente convincenti. In attesa della gare di questa sera, tra cui Torino-Milan, Insigne e compagni occupano la seconda posizione in classifica, con 73 punti. Scalcata l'Atalanta, a quota 72 che sono gli stessi dei rossoneri, dietro la Juventus invece a 69.

Il punto sulla corsa Salvezza

Il Milan quindi deve tenere il passo, rispondere con una nuova affermazione positiva, dopo quella con la Juventus che proietta i rossoneri verso 'l'Europa che conta'. Il Torino di Nicola, invece, ha bisogno di punti per continuare la corsa salvezza. Come scritto anche da Tuttosport. Quindicesimo posto in classifica, a pari punti con il Cagliari, con lo Spezia quartultimo a una sola lunghezza di distanza. Obbiettivi di versi quelli dei rossoneri e dei granata, che questa sera s'intrecciano sul campo dello Stadio Olimpico Grande Torino.