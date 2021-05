Gazzetta dello Sport, prima pagina: ‘Occhio Milan!’

Ecco la prima pagina del quotidiano sportivo milanese, che punta l'attenzione sul nuovo infortunio di Ibrahimovic

Per evitare il riproporsi dello stesso problema, il Milan dovrà concentrarsi sul mercato. Serve un nuovo attaccante in grado di non far sentire l'assenza dello svedese, che avrà un anno in più. I nomi in cima alla lista della dirigenza rossonera sono sempre gli stessi: Dusan Vlahovic della Fiorentina e Gianluca Scamacca del Sassuolo. Il primo ha messo a segno 21 reti in campionato con la maglia viola, contratto in scadenza nel 2023 e tante squadre già alla finestra per il talento serbo. Il secondo invece in estate dovrebbe finire sul mercato, i neroverdi punteranno sul giovane Raspadori, ma arrivare a Scamacca non sarà semplice: servono 40 milioni di euro.