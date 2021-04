Corsa Champions, Simic: “Milan, devi crederci. Ecco in chi mi rivedo”

Le dichiarazioni dell'ex difensore croato.

Redazione Il Milanista

MILANO - Attraverso un'intervista rilasciata al canale Twitch del Milan, Dario Simic, ex terzino rossonero, ha parlato della sua esperienza all'ombra del Duomo: "Mi sono innamorato di questo club sin dal primo giorno in cui ho messo piede a Milanello. Oltre ad aver giocato con la maglia del Milan, ne sono diventato anche un grande tifoso, così come i miei figli. Seguiamo le partite della squadra rossonera. A Milano sono stato accolto benissimo e ho trascorso anni davvero belli. Sono arrivati grandi risultati e ho avuto l'occasione di giocare assieme a grandi campioni. E' stata un'esperienza fantastica".

SU MILANO - "Non posso dimenticare le pressioni che si avvertivano nei giorni che precedevano un derby. Qualcosa di pazzesco. Erano emozioni belle, ma anche difficili da gestire. Le stracittadine sono partite particolari e molto tese, anche se non sempre sono spettacolari dal punto di vista tecnico e delle occasioni da gol".

SUI RICORDI PIU' BELLI - "Indubbiamente le due Champions League vinte. Nel 2003 a Manchester e nel 2007 ad Atene. Vincere quella coppa è qualcosa di unico, sia per i giocatori che per i tifosi, però anche lo Scudetto del 2004 è stata una grande emozione".

SULL'ATTUALE CORSA CHAMPIONS - "Mi auguro che il Milan riesca a piazzarsi tra le prime quattro in classifica. Il vantaggio sulle inseguitrice si è ridotto nelle ultime settimane, ma la squadra di Pioli è comunque seconda. Bisogna crederci. Da un anno e mezzo il Milan esprime un grande calcio e ha vinto tante partite giocando bene. Le altre squadre sono forti, ma bisogna crederci perché il Milan ha le carte in regola per tornare in Champions League".

SUL GIOCATORE IN CUI SI RIVEDE - "Mi rivedo parzialmente in Pierre Kalulu: un calciatore magari non altissimo, ma sempre molto attento. Sta facendo bene in questa sua prima stagione in Italia. Sinora ha giocato ottime partite".

Pierre Kalulu, terzino del Milan, pressa Josip Ilicic, attaccante dell'Atalanta