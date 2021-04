Hauge: “Parlai con Haaland del Milan e lui me lo consigliò”. E su Ibra

Il norvegese Hauge ha rilasciato un'intervista a SportMediaset

Nonostante i pochi minuti giocati, Haugeha sempre mostrato il suo talento: 797 minuti distribuiti in 23 partite, tra tutte le competizioni, che gli hanno permesso di segnare 5 reti. L'ultima contro la Samp. Un gol importantissimo per il classe '99 che, da subentrato, ha salvato il club di via Aldo Rossi dalla sconfitta in casa contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. I doriani erano passati in vantaggio grazie alla rete di Fabio Quagliarella, abile a sfruttare l'errore, uno dei pochi, di Theo Hernandez. E chissà che contro il Parma, Stefano Pioli non possa mandarlo in campo dal primo minuto.