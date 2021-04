Milanello, il report odierno

Sabato, alle ore 18, la squadra rossonera scenderà in campo al Tardini.

MILANO - Fra due giorni il Milan sarà ospite del Parma, allo stadio Ennio Tardini, per il trentesimo turno di Serie A. Dopo il deludente pareggio casalingo maturato domenica scorsa con la Sampdoria, la banda Pioli è chiamata a riprendere la propria marcia per un posto in Champions League. Le altre pretendenti, infatti, si stanno avvicinando e, nonostante il Diavolo sia ancora al secondo posto in classifica, deve assolutamente cambiare ritmo rispetto alle ultime settimane. Questa mattina, come riferisce il sito ufficiale del club rossonero, la squadra si è ritrovata al centro sportivo di Milanello, nel quale erano presenti anche il direttore tecnico Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara. La seduta è iniziata con la consueta attivazione muscolare. I giocatori hanno poi svolto alcuni esercizi incentrati sulla rapidità e hanno concluso l'allenamento con una partitella sul campo centrale. Domani mattina mister Pioli parlerà in conferenza stampa alle ore 11.00, mentre la squadra si allenerà nel primo pomeriggio, per poi partire alla volta di Parma.