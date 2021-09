Corriere dello Sport | ‘Il Milan sulle spalle di Ante Rebic’

Toccherà di nuovo ad Ante Rebic contro il Venezia a San Siro, lo conferma anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina

Tocca di nuovo ad Ante Rebic. Il croato è chiamato a guidare l'attacco del Milan, nella gara casalinga contro il Venezia, match del primo turno infrasettimanale di campionato. Le rotazioni che aveva programmato Stefano Pioli contro la squadra di Zanetti e lo Spezia sono saltate a causa degli infortuni, come conferma il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Il tecnico rossonero dovrà rinunciare a sette calciatori: Kjaer, Calabria, Bakayoko, Krunic, Ibrahimovic, Messias e Giroud. L'attaccante francese sembrava potesse farcela, ma non ha ancora smaltito i fastidi alla schiena che non gli hanno permesso di scendere in campo con la Juventus. L'ex Chelsea è l'unico che potrebbe provare a recuperare in vista anche della prossima gara di campionato, in programma sabato.

Certezza Rebic

Spazio lì davanti quindi ad Ante Rebic. Il croato è dalla partita contro la Lazio, nel 3° turno di campionato, che viene schierato titolare in attacco. Finora ha ripagato alla grande la fiducia di Stefano Pioli: due assist con i biancocelesti, un goal e un assist ad Anfield nella prima gara di Champions League contro il Liverpool. In rete anche contro la uve nel big match di Torino. Verrano chiesti gli straordinari ad Ante, Pellegri invece potrebbe scendere in campo magari a gara in corso. Il giovane attaccante arrivato dal Monaco non ha ancora fatto il suo esordio in rossonero e vista la situazione del reparto avanzato potrebbe entrare nelle rotazioni del mister.

Tra rotazioni e scelte obbligate

Rotazioni a questo punto fondamentali, perché Pioli vuole evitare nuovi infortuni o ricaduta, visto il calendario fitto d'impegni della sua squadra. E proprio per questo Franck Kessie potrebbe avere un turno di riposo con Tonali e Bennacer dal primo minuto in mezzo al campo. Per il resto la formazione sembra essere già fatta, unico dubbio: Saelemaekers-Florenzi in ballottaggio sulla fascia destra.