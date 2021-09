Il Milan e Raiola, dalle parole su Romagnoli ai nuovi colpi di mercato

E' un rapporto particolare quello tra il Milan e Mino Raiola: dal futuro di Romagnoli al possibile nuovo arrivo dal mercato. I dettagli

Attualmente non è possibile concludere nuove operazioni di mercato, ma questo però non ferma il club meneghino che sembra star lavorando sulle idee, in vista del futuro. Sono diverse infatti le questioni dei rossoneri che sono in sospeso. In primis i rinnovi contrattuali, con le notizie tutt'altro che positive su Franck Kessie, visto che non ci sono novità sul Presidente. Il rischio ovviamente è quello di veder partire a parametro zero il calciatore. Stesso discorso può essere fatto per Alessio Romagnoli e Andrea Conti. Il terzino lascerà Milanello sicuramente, o a gennaio nella prossima sessione di mercato invernale, oppure in estate gratis. Per quanto riguarda il centrale invece le trattative sono a un punto morto.