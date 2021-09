Verso Milan-Venezia, il punto sugli infortunati in casa rossonera

Archiviato subito il pareggio con la Juve è già tempo di tornare in campo per il Milan. Ecco il punto sugli infortunati

Archiviato il pareggio con la Juventus, il big match del 4° turno di campionato, per il Milan di Stefano Pioli è già tempo di tornare in campo. Mercoledì a San Siro arriva il Venezia nel primo turno infrasettimanale della Serie A, in questa stagione. Il Diavolo però deve fare i conti anche con gli infortunati e a quelli annunciati per la partita con i bianconeri si è aggiunto anche Simon Kjaer uscito dal campo a Torino anzi tempo. Una situazione che Stefano Pioli dovrà studiare bene, anche perché mercoledì potrebbe pensare a qualche esperimento, concedendo un turno di riposo a chi ha giocato di più nell'ultimo, in modo da evitare il più possibile altre defezioni in vista della prossima gara di Sabato e l'Atletico Madrid in Champions League.

Il punto sugli infortunati: difesa e centrocampo

Davide Calabria è alla prese con un'elongazione ai flessori della coscia destra: sicuro assente contro il Venezia. La buona notizia su Simon Kjaer è che la risonanza ha escluso lesioni. Osserverà qualche giorno di riposo per recuperare dal risentimento ai flessori della coscia destra. Anche lui non ci sarà domani, lavora per l'Atletico Madrid il danese. Out contro la squadra di Zanetti anche Rade Krunic, il bosniaco è sempre fermo a causa della lesione al polpaccio. Pioli dovrà rinunciare anche a Bakayoko: trauma contusivo del tendine achilleo sinistro.

Il punto sugli infortunati: l'attacco

Capitolo Junior Messias: questa settimana ci sarà l'ultima fare del programma personalizzato per recupero fisico, potrebbe essere convocato per la prossima gara di Champions League. Niente da fare anche per Zlatan Ibrahimovic che continua il suo programma di recupero dalla tendinopatia achillea. Contro il Venezia no ci sarà. Olivier Giroud invece ha iniziato a correre e potrebbe essere convocato: in Dubbio.