Brahim Diaz-Milan, tutto fatto. Accordo sulle cifre, si attende l’ufficialità

Potrebbe essere anche la settimana di Brahim Diaz, tutto fatto tra il Real Madrid e il Milan. Ecco le cifre dell'operazione

Redazione Il Milanista

Tutto fatto per Brahim Diaz. Il Milan e il Real Madrid hanno finalmente trovato l'accordo per il ritorno a Milanello del trequartista spagnolo. Una buona notizia per Stefano Pioli, che nel finale della scorsa stagione lo aveva lanciato tra i titolari rossoneri e il calciatore ha ripagato la fiducia del tecnico con prestazioni e goal pesantissimi, come quello alla Juventus nello scontro diretto per un posto in Champions League.Maldini e Massara hanno lavorato all'operazione nelle ultime settimane, l'intenzioni infatti era quella di confermare Brahim Diaz. Conferma praticamente certa, dato che manca soltanto l'ufficialità, che potrebbe arrivare questa settimana.

Brahim Diaz-Milan, le cifre dell'operazione

Tornerà quindi al Milan Brahim Diaz, in prestito oneroso da 3 milioni, con diritto di riscatto in favore del Diavolo, fissato 19 milioni di euro. Ma gli spagnoli hanno ottenuto il diritto di recompra per 27 milioni, opzione esercitabile nella sessione estiva del mercato 2022. Secondo quello che riporta Tuttosport. Si aspetta soltanto l'ufficialità, che dovrebbe arrivare a breve, probabilmente già nelle prossime ore. Un tassello importante per il Milan, orfano di Hakan Calhanoglu. E Brahim Diaz è soltanto il primo rinforzo in quella zona di campo, dato che Maldini e Massara stanno seguendo anche altri obiettivi per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Subito a disposizione per Pioli, niente Olimpiadi per lo spagnolo

Inoltre il calciatore non prenderà parte alle prossime Olimpiadi con la Spagna. Un'eventualità che gli avrebbe fatto saltare la preparazione estiva e il ritiro precampionato con il Milan. Ma il commissario tecnico De La Fuente non lo ha convocato per la manifestazione, preferendogli Dani Ceballos proprio del Real Madrid, anche lui nel mirino della dirigenza come possibile sostituto proprio di Calhanoglu. Brahim Diaz quindi potrà prepararsi in vista della prossima stagione con la squadra rossonera.