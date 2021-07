acmilan.com | Rassegna stampa rossonera dell’8 luglio 2021

Milan, la rassegna stampa dell’8 luglio 2021. Con la pubblicazione delle notizie nella rassegna stampa quotidiana, AC Milan non intende in alcun modo avallarne o confermarne la veridicità. TONALI, ORA È FATTA (La Gazzetta dello Sport)...

Milan, la rassegna stampa dell'8 luglio 2021.

TONALI, ORA È FATTA (La Gazzetta dello Sport)

Sandro Tonali giovedì sarà al raduno rossonero. Il Milan si impegna a versare altri 7 milioni con l'aggiunta della cessione a titolo definitivo del giovane centrocampista Giacomo Olzer. Inizialmente il Milan avrebbe dovuto spendere 15 milioni con l'aggiunta di altri 10 di bonus. L'ingaggio scende da 1.6 a 1.2 milioni più bonus.

IBRA PASSIONE FLYBOARD (La Gazzetta dello Sport)

La vacanza di Zlatan Ibrahimović, 39 anni, a Ibiza, continua. Oltre alla fatica degli allenamenti sullo yacht, Ibra testa la tenuta del ginocchio sinistro, operato il 18 giugno scorso, con il flyboard: grazie a una particolare attrezzatura gli permette di alzarsi in volo sull'acqua.

IL MILAN DAL SINDACO (Tuttosport)

Ieri il Milan si è presentato al gran completo all'incontro che c'è stato a Palazzo Marino con il sindaco Beppe Sala e che ha avuto come oggetto il progetto del distretto sportivo a San Siro, che ha come perno fondante il nuovo stadio. Confermata la volontà del Comune, il lavoro continua per finalizzare l'iter.

SAN SIRO, VERTICE POSITIVO (Il Giorno)

Nuovo San Siro, il sindaco incontra il Milan, in attesa di una valutazione vera e propria del progetto riveduto e corretto, il futuro dello stadio e dell'area limitrofa molto probabilmente sarà deciso dopo le elezioni. Il voto amministrativo a Milano è vicino, si svolgerà probabilmente il 10 ottobre.

SAN SIRO, AVANTI COL PROGETTO (Libero)

La volontà di proseguire con il progetto per il nuovo distretto sportivo di San Siro, che comprende anche il nuovo stadio cittadino, è stata espressa dal sindaco di Milano Giuseppe Sala in un incontro con Gordon Singer, Paolo Scaroni e Ivan Gazidis. Intanto il 15 luglio la petizione dei comitati milanesi sarà al Parlamento europeo.

IL CLUB AI TIFOSI: STATE A CASA (Corriere dello Sport)

Il Milan ha ufficializzato ieri il programma dell'8 luglio, giorno del raduno a Milanello. La nota del Club invita tutti i tifosi a non presentarsi al centro sportivo, in quanto l'allenamento non potrà essere visibile al pubblico. Per il protocollo Covid, la squadra non farà la prima seduta stagionale di lavoro sul campo esterno.

BRAHIM DÍAZ VERSO IL RITORNO (Corriere dello Sport)

Per Tonali c'è l’accordo, l'intesa con il Brescia prevede 7 milioni, bonus e Olzer. Sprint invece su Giroud, i dirigenti rossoneri aspetteranno fino al weekend per il francese e se l'attaccante non risolve con il Chelsea si andrà sul 23enne serbo Jović del Real. Stavolta previsti il riscatto e il controriscatto per Brahim Díaz.

TONALI A MILANELLO (Tuttosport)

Il Milan e il Brescia, dopo quasi un mese di contrattazioni, hanno trovato l'accordo per l'acquisto a titolo definitivo da parte dei rossoneri del centrocampista arrivato un anno fa al Milan in prestito oneroso da 10 milioni. Tonali nei giorni scorsi aveva accettato una decurtazione dell'ingaggio.

ANCELOTTI E IL MERCATO DEL DIAVOLO (Leggo)

Carlo Ancelotti ombelico del mercato rossonero. Il mercato del Milan passa da Madrid. La Casa Real deciderà il futuro di Odriozola, Ceballos, Isco e naturalmente l'obiettivo numero uno della società rossonera: Brahim Díaz. Lo spagnolo lavora con Ancelotti, ma Paolo Maldini sta cercando averlo per il raduno Milan a Milanello.

RADICI ROSSONERE A MONZA (Corriere dello Sport)

Ricominciano dalle loro radici, Galliani, Stroppa e il Monza. "Ci riproviamo senza slogan questa volta, non abbiamo contattato Ribery", la conferma di Galliani. Il nuovo tecnico è Giovanni Stroppa che ha vissuto da giocatore il ciclo sacchiano con il Milan. Galliani racconta: "Presi Pessina dal Monza dopo aver perso Kondogbia".