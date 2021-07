News Milan – Decisione presa, doppio colpo in canna

Ormai ci siamo! L'8 luglio il Milan si radunerà a Milanello per iniziare a preparare la stagione 2021-2022. Obiettivo scontato: fare meglio dell'annata appena trascorsa. Soprattutto nelle intenzioni del club ci sarebbe il desiderio di disputare un grande Champions League. Per farsi valere in una competizione di tale portata, però, servono i calciatori adatti. Ecco perché Maldini e Massara devono velocizzare la chiusura di alcune operazioni.Vediamo insieme, nella consueta raffica di mercato, a che punto sono tutte le trattative rossonere<<<