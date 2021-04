Blomqvist: “Milan, non lasciarti sfuggire Donnarumma”. E su Ibra…

Le parole dell'ex centrocampista svedese.

MILANO - Mentre in casa rossonera si sta avvicinando sempre di più la firma sul rinnovo da parte di Zlatan Ibrahimovic, resta in salita la trattativa con Mino Raiola per Gigio Donnarumma. Attualmente, infatti, la distanza fra richiesta e offerta è ancora abbastanza ampia, ma il tempo comincia a stringere. In un'intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano Tuttosport, ne ha parlato l'ex centrocampista rossonero Jesper Blomqvist. Con la maglia del Milan ha disputato la stagione 1996/1997, totalizzando diciannove presenze e una rete in Serie A. Blomqvist, inoltre, è un doppio ex di Parma-Milan, sfida che andrà in scena domani allo stadio Ennio Tardini. Di seguito, le sue dichiarazioni.