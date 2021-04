Milan, tutti i nomi per il ‘vice Theo’: è partito il casting

Il Milan è sempre attivo sul mercato, tante le idee della dirigenza soprattutto sulla fascia sinistra. Si cerca un vice Theo Hernandez

Difficile dire ora se il club meneghino pagherà il riscatto del terzino lusitano. Analizziamo i numeri: l'ex Manchester United è sceso in campo 18 volte di cui solo 8 da terzino sinistro (3 in Serie A) e nonostante qualche buona partita, non ha mai convinto. E proprio per questo Maldini e Massara non si strapperanno i capelli quando a giugno Dalot tornerà allo United. E proprio in vista della prossima stagione la dirigenza del club meneghino ha già fatto il partire per il prossimo 'vice Theo'. Sono quattro i giocatori seguiti in quel ruolo.