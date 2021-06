acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 10 giugno 2021

Ecco la rassegna stampa del 10 giugno 2021, tratta dal sito ufficiale del Milan

Milan, la rassegna stampa del 10 giugno 2021.

MILAN, ARIA DI DOPPIETTA (Gazzetta dello Sport)

Svolta Dalot può restare. Díaz: riscatto a 20 milioni. Entrambi vogliono il Diavolo: lo United apre al nuovo prestito, col Real Madrid si discute di un biennale. Negli ultimi giorni il lavoro in penombra di Maldini e Massara è servito a sbloccare le due situazioni. Sul fronte Red Devils freddezza iniziale, ora più possibilisti.

ASSE MILAN-BARCELLONA (Corriere dello Sport)

L'idea può decollare. Romagnoli al Barcellona e Junior Firpo vestito di rossonero. Il rinnovo del difensore in casa rossonera va per le lunghe, mentre Firpo resta tra i nomi monitorati per il prossimo Milan. Tutto dipenderà dalle valutazioni. Junior Firpo ha giocato solo tre partite da titolare nell'ultima Liga.

NUOVA STAGIONE AL VIA L'8 LUGLIO (Gazzetta dello Sport)

Pioli e i suoi giocatori si ritroveranno a Milanello l'8 luglio. Per quel giorno, il secondo giovedì del mese prossimo, i lavori inizieranno con i rossoneri che non hanno partecipato all'Europeo e i giocatori al rientro da infortunio come Ibra e Calabria. Non ci saranno tournée all'estero, ma amichevoli precampionato.

OCCHI SU JUNIOR FIRPO (Corriere della Sera)

Il Milan posa gli occhi su Junior Firpo del Barcellona. Il Monza di Berlusconi e Galliani ha deciso che non rinnoverà il contratto a Mario Balotelli. Lautaro spaventa l'Inter, le parole del procuratore: "L'Inter ci ha offerto il rinnovo ma stiamo bene così. Vedremo il progetto dell'Inter e ascolteremo le offerte che stanno arrivando".

SPRINT SU MARIN (Corriere dello Sport)

Ieri è stata la giornata dell'incontro tra Milan e Cagliari per il rumeno Răzvan Marin: con il presidente Giulini, il summit di mercato dove erano presenti sia Maldini che Massara, si è svolto in un hotel milanese del centro. Un nuovo obiettivo di mercato per la casella rimasta libera a centrocampo dopo il rientro di Meïte al Torino.

OBIETTIVO MARIN (Tuttosport)

Tra i profili attenzionati da Maldini e Massara c'è anche quello di Răzvan Marin del Cagliari. I sardi lo riscatteranno dall'Ajax per 10 milioni di euro. I discorsi andranno avanti nei prossimi giorni per capire la fattibilità dell'operazione dopo l'incontro che c'è stato ieri presso l'hotel Me di Milano con il presidente cagliaritano Giulini.

IL POKER DI MALDINI (Tuttosport)

Riscatta Tonali dal Brescia con sconto, tratta per le rate di Tomori, lavoro col Real Madrid per Brahim Díaz e aspetta Giroud. Per Tomori le dirigenze di Chelsea e Milan sono in contatto da giorni per definire le rate di pagamento dei 28 milioni. L'intesa per l'ingaggio di Giroud, ma i rossoneri non spenderanno per il cartellino.

OCCHIO ALLA TURCHIA (Gazzetta dello Sport)

Çalhanoğlu guida, Yılmaz è il leader, Yazıcı ha segnato tre gol a San Siro. Il Ct si affiderà in difesa a Demiral-Söyüncü e cercherà il contropiede. La coppia del Lilla si è già messa in luce contro il Milan in Europa League. Çalhanoğlu sarà l'esterno offensivo sinistro nel 4-1-4-1 contro la Nazionale azzurra.

NESTA "PIOLI BENISSIMO" (Corriere dello Sport)

Sandro Nesta presente al progetto Calciosociale nel quartiere romano di Corviale: "Il Milan ha fatto un lavoro importante, molti ambivano alla Champions e non era scontato che il Milan arrivasse secondo. Pioli ha operato benissimo, la società ha lavorato con la sua stessa mentalità. Donnarumma? Ognuno fa le sue scelte".

SI ALLONTANA IL SOGNO PLAYOFF (Il Giorno)

Al Vismara, il Milan Primavera di Giunti ha perso con un secco 3-0 contro un'arrembante Fiorentina con doppietta di Corradini (primo gol su rigore) e gol di Munteanu. Decisiva nel primo tempo l'espulsione fra i rossoneri di Coubis: il difensore del Milan ha sbilanciato Agostinelli lanciato a rete.