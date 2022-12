Milan, Hakim Ziyech: i rossoneri non vogliono mollare la presa, ma…

Ziyech e Leao -faccia a faccia nel match di sabato scorso- due destini che potrebbero incrociarsi anche in rossonero. La società aspetta Rafa

Redazione Il Milanista

Passi avanti e passi indietro. La nuova telenovela in casa Milan si chiama Hakim Ziyech. Secondo il Corriere dello Sport, il Diavolo non perde di vista l'attaccante marocchino che sta facendo sognare ai Mondiali in Qatar.

Obiettivo dei rossoneri oramai da diverse sessioni di mercato, in realtà Maldini e Massara penserebbero ad un suo eventuale arrivo a Milano non prima della prossima stagione. Al momento -anche in vista del tema Leao da smarcare alla svelta- ritengono di fermarsi qui. Salvo colpi di scena dell'ultimo secondo, sia chiaro. Sì, perché un'altra opzione (non impossibile) è quella di portarlo in rossonero già a gennaio con la formula del prestito. I tempi sono stretti ma chissà che possa davvero concretizzarsi questa ipotesi e non sia solo Fantamercato?

Fresco di eliminazione, Rafael Leaoverrà coinvolto nel tema rinnovo e chiamato a prendere una decisione sul suo futuro assieme al padre, all'agente e all'avvocato. Il portoghese tornerà a lavorare fra qualche giorno. Ora un piccolo break per lui in vista del 30 dicembre quando scenderà in campo contro il PSV Eindhoven al fianco dei suoi compagni. L'obiettivo in Via Aldo Rossi è farlo rimanere anche a costo di aumentargli l'ingaggio. Bisognerà trovare la quadra nelle prossime settimane...