Mercato Milan / Cardinale fa piazza pulita: “In 13 a rischio addio” | News

Il nuovo corso del Milan con Gerry Cardinale al comando potrebbe riservare grosse sorprese in sede di mercato nel prossimo futuro. Se da una parte infatti sono attesi investimenti abbastanza importanti durante il prossimo calciomercato estivo, dall'altra bisognerà fare particolare attenzione anche a chi potrebbe salutare il Milan. Le cessioni non sono escluse, anzi: nessuno è intoccabile , come hanno dimostrato anche le scorse sessioni di mercato rossonere.

E in effetti ci sono diverse situazioni da tenere seriamente d'occhio, sia per gennaio che in prospettiva estiva. In particolare, sono ben 13 i giocatori del Milan il cui futuro sarebbe ancora tutto da scrivere. Tra big pericolosamente in bilico, alcune clamorose sorprese e addii praticamente già scritti, ecco la lista completa con tutte le percentuali aggiornate nome per nome <<<