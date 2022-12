Milan, pazza idea Cristiano Ronaldo in rossonero? Dopo Leao…

Cristiano Ronaldo potrebbe tornare davvero in Serie A ? Ci aveva già provato Josè Mourinho quest'estate, ma senza successo. Indiscrezioni delle ultime ore lo accosterebbero al Milan per l'eventuale tanto temuto "dopo Leao". Il club rossonero starebbe infatti tentando di (ri)portare il campione portoghese in Italia . Tutto questo solo e se Rafael Leao non dovesse accettare le condizioni del rinnovo di contratto che Maldini e Massara stanno preparando per lui.

Ma l'idea non è del tutto impraticabile e il lusitano ex Juventus potrebbe arrivare a Milano a parametro zero. Il giocatore infatti è svincolato dopo aver risolto in via consensuale il suo rapporto con il Manchester United. L'ex allenatore rossonero Carlo Ancelotti ha parlato al Corriere dello Sport proprio di Cristiano Ronaldo: "Lui probabilmente si sente ancora vent'anni perché sta bene, dal corpo ha le risposte che cerca. Se è complicato gestirlo? L'ho avuto due anni, problemi zero. Anzi, me li ha risolti lui. Uno che segna almeno un gol a partita può essere considerato un problema? Cristiano si allena benissimo, è attento ai particolari, per me è stato fin troppo facile gestirlo. È un giocatore eccezionale".