Vlahovic, futuro ancora aperto: il Milan resta alla finestra

Riccardo Focolari – 11 Febbraio, 11:05

Dusan Vlahovic, obiettivo di calciomercato del Milan dalla Juventus.

Dusan Vlahovic resta un nome in orbita Milan per la sessione di mercato estiva. Fabrizio Romano fa il punto della situazione.

Il nome di Dusan Vlahovic è sempre in orbita Milan per quanto riguarda il mercato estivo. Nonostante le dichiarazioni riportate ieri da Tuttosport del preparatore della Serbia Ilic, che lo dava sicuro al Barcellona, ancora nulla è deciso. Il DS juventino Ottolini ha recentemente fatto sapere che non è nemmeno tramontata del tutto l’opzione rinnovo, anche se al momento resta difficile. Sono aperte tantissime ipotesi ed è proprio questo che rende la pista Milan non ancora da accantonare.

A questo proposito è recentemente intervenuto Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, spiegando la situazione relativa a Vlahovic. In questo momento, secondo lui, non ci sarebbe ancora nulla di definito, e in chiave Milan ha fatto riferimento ad una serie di incastri che potrebbero o meno rendere Vlahovic una pista calda per l’estate. Ecco un estratto del suo intervento.

Le parole di Romano sul tema Vlahovic

“Quello che posso dirvi ad oggi su Dusan Vlahovic è che non ha firmato con nessuno. È una cosa che vi posso garantire, almeno da quello che mi risulta. Queste sono le mie informazioni, ha tante possibilità”.

E sull’opzione Milan:
“È un nome che va sempre mantenuto nelle valutazioni del Milan perché l’attacco dei rossoneri dipenderà da tanti fattori, ed è ancora presto per capire se sarà una pista che potrà scaldarsi in estate. Ma è un nome che è sempre stato gradito, inoltre è un’opportunità evidente di mercato se non dovesse rinnovare. Quindi in orbita Milan va assolutamente mantenuto. Sugli incastri dell’attacco Milan bisogna essere pazienti perché ancora non c’è nulla di deciso“.