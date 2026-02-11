Vlahovic, futuro ancora aperto: il Milan resta alla finestra

Dusan Vlahovic resta un nome in orbita Milan per la sessione di mercato estiva. Fabrizio Romano fa il punto della situazione.

Il nome di Dusan Vlahovic è sempre in orbita Milan per quanto riguarda il mercato estivo. Nonostante le dichiarazioni riportate ieri da Tuttosport del preparatore della Serbia Ilic, che lo dava sicuro al Barcellona, ancora nulla è deciso. Il DS juventino Ottolini ha recentemente fatto sapere che non è nemmeno tramontata del tutto l’opzione rinnovo, anche se al momento resta difficile. Sono aperte tantissime ipotesi ed è proprio questo che rende la pista Milan non ancora da accantonare.

A questo proposito è recentemente intervenuto Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, spiegando la situazione relativa a Vlahovic. In questo momento, secondo lui, non ci sarebbe ancora nulla di definito, e in chiave Milan ha fatto riferimento ad una serie di incastri che potrebbero o meno rendere Vlahovic una pista calda per l’estate. Ecco un estratto del suo intervento.

Le parole di Romano sul tema Vlahovic

“Quello che posso dirvi ad oggi su Dusan Vlahovic è che non ha firmato con nessuno. È una cosa che vi posso garantire, almeno da quello che mi risulta. Queste sono le mie informazioni, ha tante possibilità”.

E sull’opzione Milan:

“È un nome che va sempre mantenuto nelle valutazioni del Milan perché l’attacco dei rossoneri dipenderà da tanti fattori, ed è ancora presto per capire se sarà una pista che potrà scaldarsi in estate. Ma è un nome che è sempre stato gradito, inoltre è un’opportunità evidente di mercato se non dovesse rinnovare. Quindi in orbita Milan va assolutamente mantenuto. Sugli incastri dell’attacco Milan bisogna essere pazienti perché ancora non c’è nulla di deciso“.