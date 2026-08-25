Romano su Tomori

Le ultime di Moretto e Romano su Leao.

"Il nome di Tomori è stato menzionato nella conversazione tra Cardinale e il presidente dell'Aston Villa, due grandi amici. Al momento, Tomori non si trova in una trattativa con l'Aston Villa, non è una priorità per loro e non ci sono sviluppi concreti. Il Milan sta invece cercando possibili soluzioni per Tomori, mentre l'Aston Villa sta dando priorità a Ordóñez, difensore del Club Brugge. Se questa operazione non si concretizzerà, potremmo vedere sviluppi futuri, ma attualmente il Villa è concentrato su questo. "Nel suo canale YouTube,hanno fornito aggiornamenti sulla trattativa tra Milan e Aston Villa riguardante Leao. Queste sono le sue dichiarazioni.

Fabrizio Romano - "Sono arrivate conferme che oggi l'Aston Villa ha avviato le trattative per Rafa Leao, una mossa originata dall'idea di Mendes che ha ottime relazioni con il club. Questa possibilità deriva anche dall'ottimo rapporto tra Cardinale e il proprietario dell'Aston Villa, il che implica anche i presidenti delle due squadre. Proprio per questo si è parlato di Tomori nelle scorse settimane con l'Aston Villa, anche se attualmente non è vicino all'accordo, il suo nome è emerso nei colloqui diretti tra i presidenti. "

Matteo Moretto - "È avvenuto un primo contatto tra i club, dato che c'è una forte amicizia tra i presidenti. Finora, non ci sono stati veri e propri contatti tra l'Aston Villa e i rappresentanti di Rafael Leao; quindi, anche se Leao è aperto alla Premier League, non si è ancora discusso di un possibile trasferimento all'Aston Villa. Non c'è una negoziazione fra Aston Villa e Leao, anche se ci sono stati contatti tra Galatasaray e Leao, poiché i turchi hanno mostrato interesse e sono pronti a fare offerte significative. Tuttavia, non c'è accordo tra i due club, poiché il Milan chiede ancora 50 milioni più bonus, per una totale di circa 60, cifra che l'Aston Villa potrebbe in parte accettare, essendo potenzialmente disposto ad arrivare a 50 milioni inclusi i bonus. "