Domenica sera il Milan si scontrerà con il Torino per la prima giornata della Serie A: fischio d'inizio alle 20:45 allo Stadio "Olimpico - Grande Torino". Di seguito, tutte le informazioni necessarie sulla partita: formazioni attese, ultime novità, arbitri e modalità per seguire l'incontro.

La probabile formazione del Milan

16 Maignan34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic21 Chukwueze 14 Modric 30 Jashari 2 Estupinan8 Loftus-Cheek 70 Cisse9 G. Ramos

In panchina: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 12 Rabiot, 80 Musah, 28 Comotto, 4 Ricci, 56 Saelemaekers, 33 Bartesaghi, 22 D. Moreira, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: De Winter-Gabbia (60-40), Saelemaekers-Cisse (30-70), Bartesaghi-Estupinan (30-70), Jashari-Musah-Rabiot (50-30-20)Infortunati: Leao, Nkunku, Fofana, Tomori, GimenezSqualificati: /Diffidati: /

Le ultime dai campi

Torino-Milan: la designazione arbitrale

Per il suo debutto ufficiale sulla panchina delutilizzerà il suo schema abituale: ilDopo la pausa estiva, Maignan torna tra i pali indossando la fascia di capitano; invece, Rabiot sarà inizialmente in panchina, mentre Jashari giocherà accanto a Modric nel centrocampo. Gabbia si è ripreso, ma per il ruolo di difensore insieme al nuovo arrivatoe arisulta essere in vantaggio. Sulle fasce, in attesa del debutto di Diego Moreira (che è comunque disponibile e pronto a scendere in campo), ci saranno, reduce da un ottimo pre-campionato, e, che ha dimostrato più qualità nel palleggio rispetto a. In attacco, in attesa del rientro die di scoprire il destino di Leao, la strana coppia, in vantaggio su, sosterrà l'attaccante rossoneroZufferli di UdineBercigli-Zingarelli: Massa: Mazzoleni: Santoro