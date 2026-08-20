Mancano i rinforzi chiesti dal tecnico che per adesso sembra valutare diversi giocatori
Leao-Milan, addio in estate?
Domenica sera il Milan si scontrerà con il Torino per la prima giornata della Serie A: fischio d'inizio alle 20:45 allo Stadio "Olimpico - Grande Torino". Di seguito, tutte le informazioni necessarie sulla partita: formazioni attese, ultime novità, arbitri e modalità per seguire l'incontro.
La probabile formazione del Milan16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic
21 Chukwueze 14 Modric 30 Jashari 2 Estupinan
8 Loftus-Cheek 70 Cisse
9 G. Ramos
In panchina: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 12 Rabiot, 80 Musah, 28 Comotto, 4 Ricci, 56 Saelemaekers, 33 Bartesaghi, 22 D. Moreira, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Ballottaggi: De Winter-Gabbia (60-40), Saelemaekers-Cisse (30-70), Bartesaghi-Estupinan (30-70), Jashari-Musah-Rabiot (50-30-20)Infortunati: Leao, Nkunku, Fofana, Tomori, GimenezSqualificati: /Diffidati: /
Le ultime dai campiPer il suo debutto ufficiale sulla panchina del Milan, Ruben Amorim utilizzerà il suo schema abituale: il 3-4-2-1. Dopo la pausa estiva, Maignan torna tra i pali indossando la fascia di capitano; invece, Rabiot sarà inizialmente in panchina, mentre Jashari giocherà accanto a Modric nel centrocampo. Gabbia si è ripreso, ma per il ruolo di difensore insieme al nuovo arrivato Gila e a Pavlovic, De Winter risulta essere in vantaggio. Sulle fasce, in attesa del debutto di Diego Moreira (che è comunque disponibile e pronto a scendere in campo), ci saranno Chukwueze, reduce da un ottimo pre-campionato, e Estupinan, che ha dimostrato più qualità nel palleggio rispetto a Bartesaghi. In attacco, in attesa del rientro di Pulisic e di scoprire il destino di Leao, la strana coppia Loftus-Cheek e Alphadjo Cisse, in vantaggio su Saelemaekers, sosterrà l'attaccante rossonero Goncalo Ramos.
Torino-Milan: la designazione arbitraleArbitro: Zufferli di UdineAssistenti: Bercigli-ZingarelliIV Ufficiale: MassaVAR: MazzoleniAVAR: Santoro
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