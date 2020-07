Verso Spal-Milan, le probabili formazioni

Spal-Milan, le probabili formazioni

MILANO – Le probabili formazioni di Spal-Milan, sfida valida per la 29esima giornata di Serie A in programma per oggi alle 21:45 a Ferrara.

Spal (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Strefezza; Cerri, Petagna. All. Di Biagio

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Paquetà; Rebic. All. Pioli

