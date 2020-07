Verso Sampdoria-Milan, le probabili formazioni

Sampdoria-Milan, le probabili formazioni

MILANO – Le probabili formazioni di Sampdoria-Milan, sfida valida per la 37esima giornata del campionato di Serie A e in programma oggi alle 19:30 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova.

LE ULTIME SULLA SAMPDORIA

Claudio Ranieri deve fare a meno di uno dei suoi fedelissimi: Thorsby, infatti, sarà out per squalifica e dovrebbe essere sostituito dall’ex Bertolacci. Confermato Tonelli nel ruolo di terzino destro, con Quagliarella in vantaggio su Bonazzoli per una maglia da titolare al fianco di Gabbiadini. Sugli esterni Depaoli e Jankto.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Tonelli, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Linetty, Bertolacci, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

LE ULTIME SUL MILAN

Dopo il turno di squalifica osservato contro l’Atalanta, Pioli ritrova titolari sia Bennacer che Theo Hernandez; nulla da fare, invece, per Conti, sostituito a Marassi da Calabria, e per Romagnoli, al cui posto giocherà Gabbia. Per il resto solito 11, con Saelemaekers ancora titolare e in vantaggio sull’ormai recuperato Castillejo.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

