Verso Milan-Udinese, i precedenti con l’arbitro Massa

MILANO – La sfida tra Milan-Udinese, valida per la 25esima giornata del campionato di Serie A ed in programma stasera alle 20:45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano, sarà diretta dal signor Davide Massa, fischietto classe 1981 della sezione di Imperia. I suoi assistenti saranno Meli e Alassio, il quarto uomo Fourneau. Del VAR se ne occuperà invece Banti. L’AVAR sarà Mondin.

Sono diciassette sinora i precedenti della compagine friulana con questo direttore di gara, sedici in campionato e uno in Coppa Italia. Il bilancio è di sei successi, tre pareggi e otto sconfitte. Il Milan, dal canto proprio, ha incontrato quest’arbitro in dodici occasioni, totalizzando cinque vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Ecco le designazioni arbitrali complete per questo venticinquesimo turno di campionato, che si aprirà questa sera.

Le parole degli allenatori

PIOLI: “Cambio di modulo? Va valutato perché bisogna capire se porta benefici o meno. A tutti sembrava evidente che non avessimo giocato al meglio negli ultimi tempi. Ovvio che se non arrivano le idee allora devi pensare a qualche cambio. Io non sono preoccupato di cambiare qualche posizione in campo, come fatto l’anno scorso. Però non penso sia questo il momento perché siamo sulla strada giusta. Dipende, una partita può cambiare anche se vai in vantaggio o in svantaggio. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, scender ein campo con le idee chiare e il giusto atteggiamento. Poi serve anche la lucidità per cambiare in base alle situazioni. Leao? Siete molto bravi a trovare delle negatività anche nei momenti buoni. Fino a poco fa si parlava di un Leao maturato. Lui non va coccolato né aiutato perché è cresciuto molto, sono soddisfatto di lui, con la Roma è entrato molto bene”.

GOTTI: “Ritengo sia favorita l’Inter per l’identità raggiunta dalla squadra che può contare su meccanismi consolidati e ha la possibilità di concentrarsi solo sul campionato”.