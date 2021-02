Tonali: “Siamo un grande gruppo, dobbiamo ritrovare lucidità”

MILANO – Prima della partita contro la Roma, Sandro Tonali, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Sappiamo di attraverso un questo momento un po’ delicato, ma proprio per questo motivo serveno lucidità e forza da parte di tutti. Dobbiamo stare dentro la partita fino alla fine, cercando di recuperare la brillantezza persa nelle ultime partite. Abbiamo lavorato tanto in questi giorni su noi stessi, sappiamo di essere un grande gruppo e vogliamo continuare a dimostrarlo, a partire da questa sera”.

TONALI A MILAN TV – “Abbiamo lavorato molto su tutti i momenti che potrebbero esserci in questa partita. Non deve mancare l’entusiasmo, ma ci siamo preparati bene e siamo pronti per questa sfida. Serve grande concentrazione, perché ultimamente ci è mancata. Per vincere questa sfida è fondamentale la testa. Dobbiamo dare il massimo tutti insieme, è uno scontro diretto. La qualificazione agli ottavi di finale di Europa League ci dà forza, pur sapendo di non aver fatto due grandissime partite con la Stella Rossa”.