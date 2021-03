Verso Milan-Udinese, come era andata l’andata?

MILANO – Le probabili formazioni di Milan-Udinese, sfida valida per la 25esima giornata del campionato di Serie A ed in programma stasera alle 20:45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano. La gara sarà diretta dal signor Davide Massa, fischietto classe 1981 della sezione di Imperia. I suoi assistenti saranno Meli e Alassio, il quarto uomo Fourneau. Del VAR se ne occuperà invece Banti. L’AVAR sarà Mondin.

Ma come era andata l’andata?

Rivivi il match di andata tra Milan e Udinese, vinto 1-2 dai rossoneri, con la cronaca di acmilan.com.

L’Udinese prova a spingere in avvio e arriva alla conclusione prima con Deulofeu, para Donnarumma, e poi con Samir, sinistro largo. Il Milan si rende pericoloso con un inserimento di Saelemaekers che di punta, su assist di Leão, mette fuori da buona posizione. Poi il gol del vantaggio rossonero: Zlatan addomestica magistralmente un cambio di gioco di Çalhanoğlu e serve l’accorrente Kessie, che con un potete piatto destro in corsa pizzica la parte bassa della traversa e batte Musso per lo 0-1. I friulani però creano subito un’occasione per il pareggio: Pereyra ruba palla a Kessie, serve in area Deulofeu, ma il mancino dello spagnolo da buona posizione è altissimo. I padroni di casa alzano la pressione con una serie ravvicinata di calci d’angolo ma, sul nostro lato offensivo, è Zlatan a scaldare i guantoni di Musso con un gran destro.

La seconda frazione si apre con un fallo di Romagnoli su Pussetto, che provoca un calcio di rigore per l’Udinese: tra le proteste rossonere, sul dischetto va De Paul, che segna l’1-1. I rossoneri riprendono in mano le redini del gioco e conquistano due calci d’angolo, senza però produrre occasioni. Dopo una girandola di cambi e tanto equilibrio, la zampata di Ibra a sei minuti dal fischio finale: su una palla vagante generata a seguito di un cross di Rebić, Zlatan si inventa una girata volante che sorprende Musso e regala il nuovo e definitivo vantaggio al Milan.

IL TABELLINO

UDINESE-MILAN 1-2

Udinese (4-3-3): Musso; Stryger Larsen (37’st Bonifazi), De Maio, Becão, Samir; De Paul, Arslan (18’st Makengo), Pereyra (37’st Forestieri); Pussetto, Okaka (26’st Lasagna), Deulofeu (26’st Ouwejan). A disp.: Scuffet; Gasparini, Molina, Nuytinck, Zeegelaar, Ter Avest, Nestorovski. All.: Gotti.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria (26’st Dalot), Kjær, Romagnoli, Hernández; Bennacer (12’st Tonali), Kessie; Saelemaekers (12’st Díaz), Çalhanoğlu (44’st Krunić), Leão (26’st Rebić); Ibrahimović. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Conti, Duarte, Kalulu; Hauge; Maldini. All.: Pioli.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Ammoniti: 13′ Hernández (M), 23′ Becão (U), 39′ Arslan (U), 4’st G. Donnarumma (M)

Gol: 18′ Kessie (M), 3’st rig. De Paul (U), 39’st Ibrahimović (M).