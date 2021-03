Verso Milan-Napoli, i precedenti con l’arbitro Pasqua

MILANO – La gara Milan-Napoli, valida per la 27esima giornata del campionato di Serie Aed in programma oggi alle 20:45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano, sarà diretta dal signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Vecchi e dal quarto uomo Abisso. Al VAR ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni, AVAR Paganessi.

Su nove gare disputate sotto la gestione del fischietto della sezione di Tivoli, il Milan ha trovato 7 vittorie, anche se due sono arrivate ai calci di rigore in Coppa Italia. Nell’ultima gara arbitrata i rossoneri hanno espugnato il “Vigorito” di Benevento per 0-2, grazie alle reti di Kessie su rigore e di Leao. Pasqua, inoltre, ha diretto già gli azzurri in 7 occasioni: 4 vittorie (di cui le ultime 3) 1 pareggio e 2 sconfitte. In questa stagione ha diretto il successo esterno contro il Bologna e quello contro l’Udinese.

Serie A, le designazioni arbitrali

LAZIO-CROTONE – Venerdì 12 marzo, ore 15

Arbitro: RAPUANO

Assistenti: PRENNA – CAPALDO

IV° Ufficiale: GIUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI IORIO

ATALANTA-SPEZIA – Venerdì 12 marzo, ore 20:45

Arbitro: MARINI

Assistenti: ROCCA – PERROTTI

IV° Ufficiale: LA PENNA

VAR: NASCA

AVAR: TEGONI

SASSUOLO-HELLAS VERONA – Sabato 13 marzo, ore 15

Arbitro: PRONTERA

Assistenti: DI VUOLO – DELLA CROCE

IV° Ufficiale: FOURNEAU

VAR: DOVERI

AVAR: BINDONI

BENEVENTO-FIORENTINA – Sabato 13 marzo, ore 18

Arbitro: GIACOMELLI

Assistenti: TOLFO – ROSSI M.

IV° Ufficiale: PEZZUTO

VAR: MARESCA

AVAR: FIORITO

GENOA-UDINESE – Sabato 13 marzo, ore 20:45

Arbitro: CAMPLONE

Assistenti: LONGO – BERCIGLI

IV° Ufficiale: MANGANIELLO

VAR: MASSA

AVAR: ALASSIO

BOLOGNA-SAMPDORIA – Domenica 14 marzo, ore 12:30

Arbitro: IRRATI

Assistenti: BRESMES – MIELE

IV° Ufficiale: MARIANI

VAR: BANTI

AVAR: MELI

PARMA-ROMA – Domenica 14 marzo, ore 15

Arbitro: PICCININI

Assistenti: PASSERI – VALERIANI

IV° Ufficiale: AYROLDI

VAR: DI BELLO

AVAR: LIBERTI

TORINO-INTER – Domenica 14 marzo, ore 15

Arbitro: VALERI

Assistenti: RANGHETTI – LO CICERO

IV° Ufficiale: DI MARTINO

VAR: FABBRI

AVAR: MONDIN

CAGLIARI-JUVENTUS – Domenica 14 marzo, ore 18

Arbitro: CALVARESE

Assistenti: VIVENZI – CECCONI

IV° Ufficiale: GUIDA

VAR: CHIFFI

AVAR: GALETTO

MILAN-NAPOLI – Domenica 14 marzo, ore 20:45

Arbitro: PASQUA

Assistenti: COSTANZO – VECCHI

IV° Ufficiale: ABISSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI