Serie A, le probabili formazioni di Milan-Napoli

MILANO – Le probabili formazioni di Milan-Napoli, sfida valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 20:45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano. La gara sarà diretta dal signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Vecchi e dal quarto uomo Abisso. Al VAR ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni, AVAR Paganessi.

Milan, Pioli ne recupera tre

Match delicatissimo per il Milan che, dopo il bel pareggio dell’Old Trafford contro il Manchester United, si rituffa sul campionato per affrontare una rivale diretta per la qualificazione alla prossima Champions League: il Napoli del grande milanista Rino Gattuso. In occasione della sfida di stasera, Pioli recupera tre titolarissimi, nonostante la formazione titolare vedrà comunque poca possibilità di scelta.

Confermato, ovviamente, il 4-2-3-1. Gigio Donnarumma in porta. Davanti al capitano classe 1999 ci saranno Diogo Dalot a destra (Calabria non è al meglio), il rientrate Theo Hernandez a sinistra e la coppia centrale formata da Kjaer e Tomori; out Romagnoli per infortunio. A centrocampo confermatissimo Kessie con Tonali al suo fianco; Meité riposa e va in panchina. Nel ruolo di punta l’unica opzione è e resta Leao, supportato sulla trequarti da Castillejo a destra (favorito su Saelemaekers), il recuperato Calhanoglu al centro e Krunic a sinistra; Rebic è convocato ed arruolabile, ma andrà in panchina.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. Allenatore: Pioli

Napoli, Gattuso ha più scelta

La gara tra le due squadra ha anche un importanza ovviamente anche per la classifica e la corsa Champions, con il Napoli attualmente sesto con 47 punti messi fin qui in cascina. Mentre i rossoneri sono secondi con 9 punti di vantaggio sugli avversari domani sera.

Gattuso però dovrà fare i conti con le assenze, così come Stefano Pioli che dovrà rinunciare a diverse pedine importanti: non ci saranno Lozano, Manolas e Rrahmani. Il tecnico dei partenopei ha dei dubbi anche in attacco, con il ballottaggio Osimhen, Mertens nel ruolo di prima punta nel 4-2-3-1 dell’ex tecnico del Milan. Il nigeriano dovrebbe essere in vantaggio sul belga, in ogni caso la decisione sarà presa all’ultimo. Per il resto formazione fatta: Ospina in porta, Di Lorenzo e Hysaj (in vantaggio su Rui) terzini, con Koulibaly e Maksimovic centrali. Fabian e Bakayoko in mezzo, con il già citato dubbio nel ruolo di punta che sarà supportato da Politano, Zielinski e Insigne.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo,Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso