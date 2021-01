Verso Benevento-Milan, i precedenti con l’arbitro Pasqua

Benevento-Milan, i precedenti con l'arbitro Pasqua

MILANO – Benevento-Milan, sfida valida per la 15esima giornata di Serie A ed in programma oggi alle 18:00 allo stadio “Ciro Vigorito” del capoluogo di provincia campano, sarà diretta dal signor Pasqua di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Paganessi e dal quarto uomo Pezzuto; al VAR Di Paolo e Longo.

In carriera, finora, Fabrizio Pasqua ha arbitrato il Benevento in 10 occasioni con 2 vittorie, un pareggio e ben 7 sconfitte. Sono 8, invece, gli incroci di Pasqua con il Milan per un totale di 6 vittorie, un pareggio ed una sconfitta; l’ultima volta risale a Sampdoria-Milan 1-4 dello scorso luglio al “Ferraris”: doppietta di Ibra, autore anche di un assist per Calhanoglu. Nella Samp esordio assoluto per il portiere Falcone, ma è Donnarumma a mettersi in luce parando un rigore a Maroni. Nel finale il giovanissimo Askildsen trova un gran destro da fuori area e Leao cala il poker per i rossoneri

Serie A, le designazioni della 15esima giornata

ATALANTA – SASSUOLO h. 15.00

MARESCA

FIORITO – VECCHI

IV: PICCININI

VAR: IRRATI

AVAR: PERETTI

BENEVENTO – MILAN h. 18.00

PASQUA

GIALLATINI – PAGANESSI

IV: PEZZUTO

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO

CAGLIARI – NAPOLI h. 15.00

MANGANIELLO

BACCINI – COLAROSSI

IV: DIONISI

VAR: MARIANI

AVAR: PASSERI

FIORENTINA – BOLOGNA h. 15.00

ORSATO

MELI – PALERMO

IV: MASSIMI

VAR: NASCA

AVAR: COSTANZO

GENOA – LAZIO h. 15.00

CALVARESE

GALETTO – PRENNA

IV: DI MARTINO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: TEGONI

INTER – CROTONE h. 12.30

AURELIANO

CECCONI – ZINGARELLI

IV: AYROLDI

VAR: FABBRI

AVAR: RANGHETTI

JUVENTUS – UDINESE h. 20.45

GIACOMELLI

VALERIANI – PAGLIARDINI

IV: ABBATTISTA

VAR: ABISSO

AVAR: LO CICERO

PARMA – TORINO h. 15.00

DOVERI

PRETI – IMPERIALE

IV: VOLPI

VAR: VALERI

AVAR: TOLFO

ROMA – SAMPDORIA h. 15.00

GUIDA

DI VUOLO – DI IORIO

IV: SACCHI

VAR: CHIFFI

AVAR: CARBONE

SPEZIA – H. VERONA h. 15.00

PAIRETTO

VIVENZI – CAPALDO

IV: SERRA

VAR: BANTI

AVAR: LIBERTI

