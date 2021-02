Verso Milan-Inter, precedenti e statistiche con l’arbitro Doveri

MILANO – La sfida tra Milan e Inter, derby valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 15:00 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano, sarà diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti, con Guida quarto uomo; al VAR Mariani con Bindoni nel ruolo di AVAR.

Doveri ha già diretto 20 gare dell’Inter in carriera: i nerazzurri hanno conquistato 8 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Bilancio più favorevole al Milan, che ha conquistato 13 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte; l’ultima volta che il fischietto romano ha arbitrato i rossoneri è stata tre settimane fa nella vittoria della prima giornata di ritorno a Bologna, con due rigori concessi a Ibrahimovic e compagni.

Doveri ha arbitrato anche il derby d’andata dello scorso anno, conclusosi con una vittoria dell’Inter, e l’ultimo Napoli-Juventus.