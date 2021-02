Milan-Inter, c’è Doveri

MILANO – Come ogni giovedì l’AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha diramato, tramite un comunicato sul proprio sito internet (aia-figc.it), le designazioni per il 23° turno di Serie A. La quarta di ritorno. Una giornata che inizia venerdì sera con la sfida salvezza tra Cagliari e Torino e finirà lunedì con Juventus-Crotone. Ma la sfida più importante è il derby tra Milan e Inter. Una partita importante per il club rossonero che vuole compiere il controsorpasso ai danni dei cugini nerazzurri. L’AIA ha deciso di affidare la stracittadina al fischietto toscano Daniele Doveri. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Perfetti. Il quarto uomo sarà Guida. Alla Var invece ci sarà Mariani e all’Avar Bindoni.

MILAN – INTER h. 15.00

DOVERI

CARBONE – PERETTI

IV: GUIDA

VAR: MARIANI

AVAR: BINDONI

Le designazioni della 23a giornata:

In questa giornata, la quarta di ritorno, non c’è solo il derby meneghino ma anche altre partite di alto livello come il big match tra Atalanta e Napoli (domenica ore 18.00) o la sfida salvezza tra il Cagliari di Eusebio Di Francesco e il Torino di Davide Nicola. Ecco il turno completo

ATALANTA – NAPOLI h. 18.00

DI BELLO

MELI – CECCONI

IV: PASQUA

VAR: FABBRI

AVAR: TOLFO

BENEVENTO – ROMA h. 20.45

PAIRETTO

COSTANZO – PRENNA

IV: AYROLDI

VAR: CHIFFI

AVAR: DEL GIOVANE

CAGLIARI – TORINO Venerdì 19/02 h. 20.45

ORSATO

GIALLATINI – PRETI

IV: FOURNEAU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MONDIN

FIORENTINA – SPEZIA Venerdì 19/02 h. 18.30

CALVARESE

VONO – MASSARA

IV: PRONTERA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: LIBERTI

GENOA – H. VERONA Sabato 20/02 h. 18.00

MARCHETTI

VIVENZI – RANGHETTI

IV: AURELIANO

VAR: VALERI

AVAR: TEGONI

JUVENTUS – CROTONE Lunedì 22/02 h. 20.45

MARINI

DE MEO – FIORE

IV: ABISSO

VAR: BANTI

AVAR: DI IORIO

LAZIO – SAMPDORIA Sabato 20/02 h. 15.00

MASSA

DI VUOLO – LOMBARDI

IV: MARESCA

VAR: DI PAOLO

AVAR: PASSERI

PARMA – UDINESE h. 12.30

IRRATI

BRESMES – AFFATATO

IV: PATERNA

VAR: PICCININI

AVAR: GALETTO

SASSUOLO – BOLOGNA Sabato 20/02 h. 20.45

LA PENNA

MARGANI – LOMBARDO

IV: RAPUANO

VAR: NASCA

AVAR: VALERIANI