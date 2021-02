Serie A, le probabili formazioni del derby Milan-Inter

MILANO – Le probabili formazioni di Milan-Inter, derby valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 15:00 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano. La gara sarà diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti, con Guida quarto uomo; al VAR Mariani con Bindoni nel ruolo di AVAR.

Milan, un solo assente tra i titolarissimi

Il Milan non riesce ancora, nonostante siano passati ormai mesi dalla sfida contro il Napoli, a schierare la formazione dei titolarissimi: anche oggi contro l’Inter, infatti, sarà assente Ismael Bennacer, reduce dall’infortunio muscolare subito contro la Stella Rossa. Stefano Pioli, comunque, potrà schierare tutti gli altri suoi fedelissimi, trovando scelte e alternative nella partita fino ad ora più importante della stagione.

Confermato il solito 4-2-3-1. In porta ci sarà, ovviamente, Gigio Donnarumma. Difesa a 4 con il rientro di Calabria a destra e del duo Kjaer-Romagnoli come pacchetto centrale; a completare il reparto Theo Hernandez a sinistra. In mediana torna Kessie, con al suo fianco Tonali che prenderà il posto dell’infortunato Bennacer. Davanti il totem Zlatan Ibrahimovic, supportato sulla trequarti da Saelemaekers a destra, Rebic (in vantaggio su Leao) a sinistra e Calhanoglu al centro. Torna Brahim Diaz in panchina, non convocato Mandzukic.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Inter, a Conte non manca nessuno

Due assenti per Pioli (il titolare Bennacer e la riserva Mandzukic), nessuno, a parte il solito Sensi, per Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro, dunque, potrà abbondantemente scegliere il suo 11 titolare e, con ogni probabilità, si affiderà ai seguenti oggi schierati con il consueto 3-5-2.

In porta capitan Handanovic. Terzetto di difesa guidato al centro da De Vrij e completato da Skriniar a destra e da Bastoni a sinistra. Hakimi e Perisic (in vantaggio su Young) saranno gli esterni a tutta fascia, con Barella, Brozovic e Eriksen (favorito su Vidal) a centrocampo. Davanti la coppia goal Lukaku-Lautaro; pochissime chance di giocare titolare per Alexis Sanchez. Si è fermato invece Sensi, durante l’allenamento di giovedì, per un affaticamento muscolare.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte