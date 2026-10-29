Il derby contro l'Inter si avvicina e Ruben Amorim si prepara a presentare la sfida davanti ai giornalisti. Domani, venerdì 30 ottobre, l'allenatore portoghese incontrerà la stampa a Milanello per il consueto appuntamento della vigilia. La conferenza si terrà al Centro Sportivo di Carnago a partire dalle ore 14:00, con l'attenzione rivolta alle condizioni della squadra e alle possibili scelte di formazione per la stracittadina.

Derby Inter-Milan, Amorim in conferenza stampa

L'appuntamento con i giornalisti rappresenterà un'occasione per fare il punto sulla preparazione del Milan in vista della sfida contro l'Inter, in programma sabato 31 ottobre.

Dopo la sconfitta contro il Bologna, i rossoneri sono chiamati a reagire in una delle partite più attese della stagione. Amorim potrà aggiornare sulle condizioni dei giocatori e chiarire quali siano le possibilità di recupero degli elementi ancora alle prese con problemi fisici.

Tra i temi più attesi ci saranno anche le scelte tattiche e la gestione delle energie, in una fase del calendario che non concede pause e richiede la massima attenzione.

Le ultime da Milanello in vista della stracittadina

La preparazione del derby passa anche dall'infermeria. Il Milan spera di recuperare pedine importanti per affrontare al meglio i nerazzurri, dopo aver dovuto fare i conti con diverse assenze nelle ultime uscite.

Le parole di Amorim potranno fornire indicazioni utili sulla situazione della rosa e sulle strategie pensate per la partita. L'obiettivo è lasciarsi alle spalle il passo falso contro il Bologna e presentarsi alla stracittadina con la giusta determinazione.

La conferenza stampa inizierà alle ore 14:00 a Milanello e sarà uno degli ultimi appuntamenti prima del fischio d'inizio del derby.