Ruben Amorim parlerà domani in conferenza stampa a Milanello in vista del derby contro l'Inter. Appuntamento alle ore 14:00.

Riccardo Focolari
- Milano

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Il derby contro l'Inter si avvicina e Ruben Amorim si prepara a presentare la sfida davanti ai giornalisti. Domani, venerdì 30 ottobre, l'allenatore portoghese incontrerà la stampa a Milanello per il consueto appuntamento della vigilia. La conferenza si terrà al Centro Sportivo di Carnago a partire dalle ore 14:00, con l'attenzione rivolta alle condizioni della squadra e alle possibili scelte di formazione per la stracittadina.

Derby Inter-Milan, Amorim in conferenza stampa

L'appuntamento con i giornalisti rappresenterà un'occasione per fare il punto sulla preparazione del Milan in vista della sfida contro l'Inter, in programma sabato 31 ottobre.

AC Milan Press Conference

Dopo la sconfitta contro il Bologna, i rossoneri sono chiamati a reagire in una delle partite più attese della stagione. Amorim potrà aggiornare sulle condizioni dei giocatori e chiarire quali siano le possibilità di recupero degli elementi ancora alle prese con problemi fisici.

Tra i temi più attesi ci saranno anche le scelte tattiche e la gestione delle energie, in una fase del calendario che non concede pause e richiede la massima attenzione.

Le ultime da Milanello in vista della stracittadina

La preparazione del derby passa anche dall'infermeria. Il Milan spera di recuperare pedine importanti per affrontare al meglio i nerazzurri, dopo aver dovuto fare i conti con diverse assenze nelle ultime uscite.

Le parole di Amorim potranno fornire indicazioni utili sulla situazione della rosa e sulle strategie pensate per la partita. L'obiettivo è lasciarsi alle spalle il passo falso contro il Bologna e presentarsi alla stracittadina con la giusta determinazione.

La conferenza stampa inizierà alle ore 14:00 a Milanello e sarà uno degli ultimi appuntamenti prima del fischio d'inizio del derby.

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