Il Milan guarda al futuro e tra i rinnovi su cui la società rossonera sta lavorando c'è anche quello di Alphadjo Cissé. A confermarlo è stato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube per fare il punto sulle strategie del club. Il giovane talento italiano si è messo in evidenza anche contro il Bologna, realizzando una doppietta che ha confermato le sue qualità nonostante la sconfitta della squadra.

Romano: “Si lavora anche al rinnovo di Cissé”

Nel suo intervento, Romano ha sottolineato l'importanza delle prestazioni del giovane rossonero, rivelando che la società vuole tutelarlo e puntare su di lui anche per il futuro. Queste le sue parole:

“Il Milan sta preparando la firma di Christian Pulisic fino al 2031, accordo trovato tra le parti. Adrien Rabiot è il prossimo della lista, ma vi aggiungo che il Milan sta iniziando a lavorare anche al rinnovo di Cissé. Il Milan lo vuole blindare, il ragazzo sta facendo benissimo. È un ragazzo che merita la ribalta che sta avendo, ha segnato un'altra doppietta a San Siro. Cissé è una nota lieta che dobbiamo sottolineare e il Milan lavora anche al suo rinnovo”.

Pulisic e Rabiot, ma il Milan pensa anche ai giovani

Il rinnovo di Cissé si inserisce in un quadro più ampio di strategie per il futuro. Secondo quanto riferito da Romano, il Milan sta preparando il prolungamento di Christian Pulisic fino al 2031, con un'intesa già raggiunta tra le parti, mentre Adrien Rabiot rappresenterebbe il prossimo obiettivo della lista.

Parallelamente, il club non vuole trascurare la crescita di Cissé, protagonista di prestazioni importanti e capace di ritagliarsi spazio e attenzione.