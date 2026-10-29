Mario Gila, Diego Moreira e Adrien Rabiot verso il recupero per il derby contro l'Inter. Le ultime novità da Milanello dopo la sconfitta contro il Bologna.
Leao-Milan, addio in estate?
Dopo la sconfitta contro il Bologna, arrivano segnali positivi da Milanello in vista del derby contro l'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Mario Gila, Diego Moreira e Adrien Rabiot sarebbero tornati ad allenarsi in gruppo, aprendo alla possibilità di averli a disposizione per la stracittadina di sabato 31 ottobre. Una notizia importante per Ruben Amorim, chiamato a preparare una partita delicata dopo il passo falso casalingo contro i rossoblù.
Moreira e Rabiot verso il recupero per il derby
Il ritorno in gruppo dei tre giocatori rappresenterebbe una notizia significativa per il Milan, che nelle ultime partite ha dovuto fare i conti con numerose assenze. Mario Gila potrebbe offrire un'opzione in più in difesa, mentre Diego Moreira garantirebbe un'alternativa sulle corsie esterne.
Particolare attenzione è rivolta ad Adrien Rabiot, la cui assenza si è fatta sentire nelle ultime uscite. Il centrocampista francese potrebbe restituire fisicità, equilibrio ed esperienza alla mediana rossonera, qualità preziose in vista della sfida contro i nerazzurri.
La disponibilità effettiva dei tre giocatori dipenderà dalle valutazioni dello staff medico e dalle condizioni mostrate durante gli allenamenti. Il loro recupero rappresenterebbe comunque un aiuto importante per Amorim, che spera di ritrovare alcune pedine fondamentali proprio in occasione della stracittadina.
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