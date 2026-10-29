Ieri Ruben Amorim ha dichiarato che alcuni giocatori infortunate potrebbero tornare disponibili per il derby di sabato sera contro l’Inter a San Siro. La sconfitta di ieri contro il Bologna è stata severa non solo per la classifica, poiché il Milan è retrocesso dal terzo al quinto posto, sorpassato da Roma e Como, ma anche per il morale, dato che non rappresenta certamente un buon avvio per arrivare al derby dell’Inter. Inoltre, l’infermeria di Milanello è ancora affollata e ieri si è aggiunto anche Fikayo Tomori, il quale oggi sarà soggetto a valutazioni per accertare la gravità del suo infortunio muscolare alla coscia destra.

I possibili rientri

Come riportato stamane da La Gazzetta dello Sport, nel dopo partita, Ruben Amorim ha fornito un aggiornamento su chi potrebbe tornare per il match milanese, evitando però di menzionare nomi: "Oggi (domani, ndr) faremo delle valutazioni e scopriremo quali giocatori saranno disponibili. Non intendo approfondire questo aspetto, ho solo cercato di descrivere il contesto della partita, le emozioni che ho provato durante l’evento. Guardando i miei ragazzi in questo momento, percepisco che stanno dando il massimo: stanno mettendo in campo tutta la loro determinazione. Non voglio discorrere sui giocatori che mancano e sull'opportunità di fare cambi per tenere la squadra sempre riposata; dobbiamo semplicemente adattarci. Quindi oggi (domani, ndr) esaminerò i calciatori: credo che potremo recuperare uno o due di loro, magari correndo qualche rischio. Vedremo".

Chi dunque ha possibilità di rientrare per il derby? Sicuramente non saranno della partita Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chukwueze. L’infortunio di Tomori sarà valutato oggi, mentre gli unici che potrebbero tornare a disposizione di Amorim sono Mario Gila, Diego Moreira e Adrien Rabiot. In particolare, i primi due sembrano avere le maggiori possibilità di partecipare sabato sera a San Siro: il difensore sta recuperando da un'infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra, mentre il belga sta affrontando un leggero affaticamento al flessore sinistro. Più complesso è invece il rientro del centrocampista francese, fermo per un affaticamento al polpaccio destro. In assenza di Gila e Tomori, si creerebbe un notevole problema sulla fascia destra, costringendo Amorim a trovare un’alternativa per quel ruolo, come ha fatto ieri Yunus Musah, che nel secondo tempo del match contro il Bologna ha ricoperto il ruolo di terzino destro.