Mike Maignan, il portiere e capitano del Milan, ha rilasciato un'intervista a MilanTV dopo la partita Milan-Bologna, conclusasi con un risultato di 2-4 per gli ospiti:

"Non so se la partita sia durata 95 o 100 minuti, so solo che ci siamo fermati quando l'arbitro ha fischiato. Alla fine hanno segnato più di noi, sono stati più bravi di noi ed è per questo che hanno trionfato. Dobbiamo rimanere fiduciosi e guardare avanti, dato che ogni incontro ha il suo valore; stasera abbiamo subito una sconfitta e dobbiamo superarla, perché nella prossima sfida, che si tratti del derby o di un'altra, dobbiamo sempre puntare alla vittoria per migliorare la nostra posizione in classifica. È essenziale prepararci a ogni sfida. È vero che c'è il derby in programma sabato: vincerlo o perderlo non significa avere in mano il campionato. Ci sono tre punti in gioco e c'è sempre in palio l'orgoglio, visto che il derby è così. Dovremo fare tutto il possibile, come desideriamo fare sempre, per conquistare la vittoria in quella partita. "