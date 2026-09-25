Mark van Bommel, allenatore del Belgio, parla in una conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Italia di Roberto Mancini: "È sempre bello tornare nel posto dove hai giocato, però San Siro è uno stadio diverso rispetto a questo. Ci spostiamo in tutta Europa e non fa differenza dove ci troviamo, è piacevole tornare qui, ma non ha un significato speciale. L'Italia desidera riscattarsi proprio per questo, pertanto non sarà semplice. Anche noi vorremmo fare meglio, questa è un'altra competizione".

Van Bommel su MoreiraNon si può non commentare anche il inizio di stagione del calciatore rossonero: "Diego Moreira è un atleta molto significativo, ha un carattere forte e la sua presenza si fa notare molto nello spogliatoio. In campo si impegna molto, al Milan si sta distinguendo e sta giocando a un livello elevato. Deve continuare su questa strada. Può ricoprire vari ruoli, sia in attacco che in difesa, ma la cosa più rilevante è che giochi regolarmente e credo che avrà molte opportunità di essere titolare al Milan".