Domani sera, alle 20. 45, la nazionale croata affronterà la Repubblica Ceca a Praga in un incontro valido per la Nations League. In occasione di questo match, la presenza di Luka Modric è in dubbio poiché ieri non ha avuto modo di allenarsi a causa di un virus. Sportske Novosti riporta che non è ancora evidente se il calciatore del Milan riuscirà a tornare in forma per questa competizione.

Queste sono le dichiarazioni di Nikola Jurcevic, vice allenatore della squadra croata, rilasciate a RTL Danas riguardo le condizioni di Modric: "Valuteremo se sarà in grado di scendere in campo. Sta affrontando un virus, è per questa ragione che non si è allenato oggi; attenderemo di vedere come si sentirà domani. Speriamo vivamente che possa giocare contro la Repubblica Ceca, ma aspetteremo fino a venerdì per ulteriori informazioni. " Recentemente, Igor Matanovic ha avuto problemi simili, ma si è ripreso rapidamente ed è già tornato ad allenarsi con il gruppo. Vedremo se anche il recupero di Modric sarà altrettanto veloce.

Questi gli appuntamenti della Croazia durante questa pausa:

Repubblica Ceca-Croazia, sabato 26 settembre ore 20. 45, Praga - UEFA Nations League

Spagna-Croazia, martedì 29 settembre ore 20. 45, Siviglia - UEFA Nations League

Croazia-Inghilterra, sabato 3 ottobre ore 18. 00, Rijeka - UEFA Nations League

Croazia-Spagna, martedì 6 ottobre ore 20. 45, Spalato - UEFA Nations League