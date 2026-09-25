Saranno sufficienti 40 milioni?

Siamo attualmente nel lungo periodo di pausa per le nazionali che si verifica a fine settembre e presso Casa Milan, in attesa del rientro in campo della squadra diper il fitto calendario di ottobre, si comincia a riflettere sul mercato invernale prossimo. Anche se manca ancora del tempo, in via Aldo Rossi si sta considerando di riapprocciarsi per un calciatore monitorato a lungo durante l'estate, ovvero, difensore del 2001 proveniente dallo Sporting Lisbona.

A riportarlo è Tuttosport, che sottolinea come, dopo un lungo corteggiamento, a fine agosto il Milan avesse tentato di effettuare un'offerta decisiva con 40 milioni di euro per il club portoghese, il quale aveva accettato la proposta milanista a condizione di trovare un degno sostituto nelle ultime ore del mercato estivo. Tuttavia, la missione dei biancoverdi non ha avuto successo e quindi hanno deciso di mantenere Gonçalo Inacio. Il Diavolo non ha smesso di considerare il difensore centrale e capitano dello Sporting, che Amorim conosce molto bene avendolo lanciato nella prima squadra nella stagione 2020-2021 (entrambi sono rappresentati dalla stessa agenzia, la AS1).

I contatti con il suo entourage sono rimasti attivi e si avverte che a gennaio ci sarà un nuovo tentativo, anche se in via Aldo Rossi sono perfettamente a conoscenza di quanto possa essere difficile strappare il giocatore allo Sporting. Sarà necessario, per esempio, valutare se i 40 milioni che il club di Lisbona aveva accettato a fine agosto faranno ancora al caso loro durante la finestra di mercato invernale, che, come noto, è sempre piuttosto complicata e i biancoverdi potrebbero richiedere una somma maggiore. Inoltre, Gonçalo Inacio, con un contratto in vigore fino al 2030, riveste un'importanza fondamentale nella formazione di Rui Borges. Il suo allenatore Amorim, tuttavia, lo desidera e spera che possa rappresentare il suo regalo natalizio.