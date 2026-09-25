Hernan Crespo, che ha giocato per i rossoneri e ora è allenatore dell'Atlas in Messico, ha espresso le sue opinioni su Gonçalo Ramos, centravanti portoghese acquisito dal Milan nell'ultimo mercato estivo per oltre 70 milioni di euro, in un'intervista con la Gazzetta dello Sport

"Non sono un dirigente del Milan in Italia, ma un allenatore in Messico, quindi mi è difficile fornire una risposta specifica. Posso affermare di conoscere Gonçalo Ramos e di considerarlo un buon giocatore, un centravanti valido, e sono certo che riuscirà a segnare. Tuttavia, considerando la somma spesa per il suo acquisto, i tifosi si aspettavano un grande cannoniere, mentre il portoghese non ha mai dimostrato di essere un goleador infallibile. Consultate le sue statistiche e troverete tutte le informazioni di cui avete bisogno. Negli ultimi tre campionati con il Psg, Ramos ha segnato 53 gol in 131 partite giocate. Questo significa che la sua media non è impressionante: non raggiunge neanche un gol a partita. Inoltre, pur avendo sempre dato un valido contributo, non è mai stato un titolare fisso nella formazione di Luis Enrique, che ha vinto il titolo di campione d'Europa per due volte consecutive. Un buon giocatore, senza dubbio, ma non può essere considerato un top player".